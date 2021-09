La primera fiesta nacional de Italia apenas unificada fue dedicada a Dante en el quinto aniversario de su natalicio, en 1865, celebrado por tres días cuando Florencia se acababa de convertir en la capital de la nueva nación. La estatua de Dante en la plaza Santa Croce atestigua esa ocasión a cuya inauguración atrajo a 30 mil personas . Nuevos monumentos emularon la iniciativa poblando nuevas plazas en el país.

Reconstrucción física

Ravenna no se quedó atrás y respondió con un hallazgo único: el descubrimiento de los huesos durante la remodelación de una capilla cercana, donde se encontró una cajita de madera con la leyenda: Dantis Ossa-a me Fra Antonio Santi-hic posita-Ano 1677 , nombre y el año del fraile que ahí los depositó. Conti recuerda cómo fue exhibido el esqueleto al público por tres días en un sarcófago de cristal y adorado como santo .

En el siguiente centenario, 1921, en clima fascista, se volvió a abrir la tumba por sólo dos días, cuando los dos mejores antropólogos del tiempo, Fabio Frassetto y Giuseppe Sergi, fueron encargados de estudiarlos.

El primero reconstruyó años más tarde lo que creía era un aspecto original del poeta, primero, a partir de la recreación del cráneo y después de su cara, con ayuda de un escultor. El cuerpo suspendido dentro del sarcófago permitió que los huesos estuvieran en buen estado de conservación.

Definieron la estatura del poeta en 1.65 cm o menos, lo cual denota una senilidad precoz debido a la curvatura de la columna vertebral. Era también muy delgado. La descripción física correspondía con la que había dado Boccaccio varios siglos antes.

Un grupo multidisciplinario de la Universidad de Bolonia reconstruyó, sirviéndose del estudio anterior, su cara auténtica en 3D. El estudio fue publicado en la revista Conservation Science in Cultural Research, en 2007. Concluyeron que la cara de Dante no es muy distinta a la que propuso Frassetto y, aunque era feo, no tenía esos rasgos aristados en particular de la nariz y la barbilla, como se ha representado.

Icono pop

El culto a Dante en la sociedad global se ha vuelto universal. Exposiciones, actividades y producción de la industria cultural se han apropiado del poeta como icono pop.

Por ejemplo, el Museo Ashmolean, de la Universidad de Oxford, abrirá del próximo 17 de septiembre al 9 enero 2022 una exposición que determinará la influencia en el arte y la cultura que su obra ha aportado a través de los siglos.

Pero en su día de festejos, saldrá de su tumba para escuchar el concierto dirigido por Riccardo Muti con la música de Giuseppe Verdi, Tigran Mansurian y Franz Liszt, inspirada en su Commedia. Tocará un día en cada ciudad: Ravenna, Florencia y Verona (entre el 12 y el 15 de septiembre) para que ninguna pelee sus huesitos.