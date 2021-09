Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 14 de septiembre de 2021, p. 3

Madrid. Sergio Ramírez ya se encuentra en Madrid, donde aseguró, nada más pisar tierra y recibir numerosas muestras de apoyo y de solidaridad, que volver a Nicaragua significaría la cárcel y, por tanto, la muerte .

El novelista fue doble víctima del régimen de Daniel Ortega: por un lado, ordenó la retención de su última novela, Tongolele no sabía bailar (Alfaguara) por narrar la brutal represión y asesinatos políticos en las protestas de 2018, y, por otro, a causa de la orden de detención que hay en su contra y que lo convirtió en un exiliado forzado . De momento está analizando adonde se trasladará a vivir; considera México, España o a Costa Rica .

En una breve charla con un grupo de periodistas en la sede del Instituto Cervantes, en la que estaba La Jornada, el novelista y Premio Cervantes 2017, de 79 años, reconoció que han sido días difíciles y que sólo gracias a que cuando se giró la orden de aprehensión en su contra ya se encontraba en Costa Rica pudo evitar la severidad del régimen de su país.

De Costa Rica viajó a Madrid para participar en un encuentro sobre literatura centroamericana, promocionar su nueva novela e iniciar una larga gira hasta el próximo 30 de octubre por varios países europeos en las distintas sedes del Instituto Cervantes.

Al preguntarle si es posible ejecutar la orden de detención en su contra, Ramírez explicó que “se puede ejecutar, pero dentro de Nicaragua, y yo no estoy regresando al país. Eso significaría la cárcel y, por tanto, la muerte para mí.

“A mi edad no puedo estar preso sin los auxilios de mis médicos. Ellos son muy despiadados, porque, por ejemplo, Lesther Alemán (activista de 22 años que participó en las movilizaciones de 2018), que es un hombre joven, se ha convertido en un cadáver y no puede caminar. Hay prisioneros que se pasan las 24 horas del día con la luz encendida, otros en celdas de aislamiento, condiciones que no voy a ir a buscar.

Cuando Somoza me impuso una pena de prisión por delitos muy parecidos, como incitación al terrorismo, asociación ilícita para delinquir, regresé a Nicaragua a enfrentar las acusaciones y Somoza no se atrevió a meterme en la cárcel, pero yo tenía entonces 30 años, y esa es la pequeña diferencia. Y no tengo duda de que Daniel Ortega sí se atrevería a hacerlo. Me han puesto ocho cargos criminales, así que, ¿qué puedo esperar?, sólo pasar del aeropuerto al centro de detención de Chipote, que es un lugar temible.

–¿Qué planes tiene para su nueva condición de exiliado?

–Voy a buscar cómo acomodar mi vida al exilio. Por el momento estamos en Costa Rica, acogido de manera maravillosa por el presidente Alvarado y por las autoridades del gobierno. Tengo muchos amigos, pues viví ahí 14 años de mi vida, de manera que me siento muy bien, pero tengo mis opciones abiertas. Puede ser que me quede a vivir en México o en España; todavía no sé.

De aliado a perseguidor

Ramírez, quien militó en el movimiento sandinista para derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza, y llegó a ser vicepresidente del primer gobierno sandinista de Daniel Ortega –ahora su perseguidor–, explicó que el detonante fue su novela. “El libro ya estaba prohibido y lo habían retenido en la aduana. El gobierno pidió una síntesis de la obra y no lo dejaron entrar. Sólo está circulando en la versión digital.

“El abrumador respaldo que he recibido me hace llevar de mejor manera la peor circunstancia de eso que alguien, que ya viene de vuelta, puede atravesar, y que es el exilio forzado. Que alguien no pueda volver a su país porque tiene las puertas cerradas por la mano de una dictadura enemiga de los libros –porque no estoy siendo perseguido por ser un dirigente político. Tengo años que no participo en política activa en mi país–.