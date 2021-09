Ante la imprudente visita de Vox al Senado y el señalamiento de que el PAN es fascista, lo que niegan sus dirigentes que se deslindan de la pifia de sus senadores, conviene recordar que el partido fue durante mucho tiempo la única oposición seria y firme al partido oficial y que su historia no debe buscarse en todo caso en cercanía a la extrema derecha.

Los arreglos tuvieron un precedente en el reconocimiento del triunfo indiscutible de Ernesto Ruffo Appel como gobernador de Baja California en 1989; el caso fue parecido, Ruffo gobernó bien, se mantuvo cerca de los veteranos panistas y no se apartó demasiado de los principios. En cuanto a Guanajuato, es preciso recordar un hecho que marcó el futuro de lo que sería después el PRIAN; el secretario de Gobierno fue Salvador Rocha, político priísta de primera línea y gran capacidad.

n 1991, poco antes de que se entregara el gobierno de Guanajuato al panista Carlos Medina Plascencia, como resultado no del reconocimiento claro de un triunfo electoral, sino como producto de negociaciones, en una asamblea, si no recuerdo mal en León, quienes nos oponíamos a esa forma negociada de llegar al poder advertimos a quienes abiertamente negociaban con el PRI, que se estaban colocando en lo alto de un tobogán para deslizarse sin poder detenerse y sin saber a dónde irían a parar.

En 1965 el partido proyectó sus principios de doctrina y siguiendo corrientes de pensamiento inspiradas en las grandes encíclicas sociales de León XIII y Pío XI, así como en pensadores católicos como Mounier y Maritain; incluyó temas de justicia social y críticas al sistema capitalista; influyó mucho en el nuevo matiz del PAN la campaña de Efraín González Morfín, sustentada en el solidarismo y abrió el camino a propuestas de avanzada, como la participación de los trabajadores en la propiedad y dirección de las empresas, el cooperativismo como alternativa a la empresa capitalista y otras que definieron al partido durante cuatro o cinco lustros.

La expropiación de la banca que López Portillo decretó en su último Informe (1982), fue una alarma para los empresarios que durante décadas habían, no sólo tolerado, sino aceptado y colaborado con el sistema del partido oficial, quienes sintiéndose traicionados buscaron apoyar a la oposición y escogieron para hacerlo al PAN. No sin ingenuidad y buena fe, se les abrieron las puertas, pensando que abrazarían la doctrina panista, pero no fue así: se adueñaron de los cargos de dirección, cambiaron las fórmulas de participación y convirtieron a Acción Nacional en una herramienta para defender sus intereses y su estilo, volver a negociar con el sistema.

Cuando un periodista preguntó a José Ángel Conchello qué opinaba del gobierno panista de Ruffo, irónico, como era, le contestó: Es el primer gobernador de la Coparmex .

Las cosas cambiaron y el partido adoptó el neoliberalismo en boga, archivó principios de doctrina social y no tuvo empacho en negociar con Salinas una especie de bipartidismo que se consignó inicialmente en unos documentos que llamaron cartas de intención y después en acuerdos que reconocieron el discutible triunfo del priísta y les permitió sentirse cogobernantes con él.

Los empresarios se acompañaron de grupos cercanos a la extrema derecha, que no manifestaron ser contrarios a los principios de doctrina, me refiero a Desarrollo Humano Integral y la Asociación Nacional Cívica Femenina; pero detrás, había dinero de empresarios e identificación con grupos como Muro y El Yunque. Así que era lógico que si no corregían el rumbo, las cosas llegarían, tarde o temprano, al extremo al que llegaron.

