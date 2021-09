Roberto Garduño

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 13 de septiembre de 2021, p. 9

Tepic, Nayarit., A una semana de concluir el mandato de Antonio Echevarría García, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó formar parte de su administración. El anuncio se acompañó del reconocimiento por haber devuelto la tranquilidad a los habitantes de la entidad.

“Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir ‘¿y en dónde?’, pero yo voy a invitarlo a que nos siga apoyando en el gobierno federal.”

En la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del gobierno local, el mandatario resaltó su valía porque significará atender a niños vulnerables con parálisis corporal, muy recurrente en esta región de occidente.

En las nuevas instalaciones aludió al compromiso de preservar los programas sociales traducidos en pensiones, becas, mejor y oportuna atención médica y educación: esto es lo que llamamos estado de bienestar y es a lo que aspiramos, a que cada vez se mejore más la situación económica y social de los mexicanos, que podamos hacer realidad el ideal de que (tengan) seguridad social desde que nacen hasta que mueren, desde la cuna hasta la tumba; que no importe la condición económica para que todos tengamos garantizados los derechos a la salud, educación y a la seguridad social .

Así describió la relevancia del inmueble: “teníamos la preocupación de que no bastaba con ese apoyo económico, que teníamos que ocuparnos de la rehabilitación. Lo acabo de mencionar ahora que recorrimos el centro: hay muchas niñas y niños con discapacidades menores, no graves, que con tratamiento, con terapias, con rehabilitación pueden mejorar.

Si no tienen esa atención, porque no hay centros de rehabilitación, no tienen recursos económicos las familias, pues esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave de por vida.

Y recordó que hace un mes firmó un convenio con Teletón, por el cual el gobierno aportará recursos públicos para que sus instalaciones no permanezcan subutilizadas y atiendan a 20 mil menores. El acuerdo es el primero, en su tipo –establecido con una asociación civil– en lo que va del sexenio.