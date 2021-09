Irene Sánchez

Lunes 13 de septiembre de 2021, p. 8

Mazatlán, Sin., Habitantes de la comunidad de Santa María de Gracia, municipio de El Rosario, advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la visita que realizó la tarde del sábado para verificar los avances de la presa que se construye desde 2013, que no abandonarán sus viviendas para trasladarse al nuevo centro poblacional en Los Otates, luego de que ya fueron advertidos por las autoridades locales que en octubre empezaría el desvío del río y la inundación del lugar que ahora ocupan sus casas.

José Juan Rendón Gómez, secretario de bienes comunales de Santa María y anexas, abordó al mandatario para denunciar que se han violentado sus derechos como comunidad, ya que nunca se desistieron del juicio de amparo 517/2019 promovido en agosto de 2019 con el propósito de frenar los trabajos del embalse, sino que en realidad se falsificaron las firmas de los anteriores secretario y tesorero de la mesa directiva en el convenio para reiniciar trabajos de la presa en diciembre de 2020 .