Contreras Ibáñez agregó que el estudio, que se realizó entre octubre y noviembre de 2020 y principios de 2021 –en el que también participaron personas de Canadá y Estados Unidos–, arrojó que 20 por ciento de los encuestados mexicanos decían no estar seguros de vacunarse. Indicó que si bien no es un proyecto que tenga una muestra representativa porque se difundió por Internet y redes sociales, sí da pie a encontrar tendencias.

Confianza mermada

Detalló que en general la literatura sobre por qué la gente no se vacuna explica varios factores. Tenemos rota la confianza general en la ciencia y los sistemas institucionales de salud de diferentes maneras , porque no les han dado buen resultado previamente o no funcionan a tiempo y no resuelven.