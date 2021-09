▲ Trabajadores del Ministerio de Salud peruano, acompañados de la ex alcaldesa de la isla de Uros, representante intercultural Rita Suaña (centro), ayer durante un programa para inmunizar a la población vulnerable que aún no ha recibido vacunas anti-Covid en la isla flotante de Uros en el lago Titicaca. Foto Afp

No está claro si los cambios observados a lo largo del tiempo se deben a que la inmunidad está disminuyendo en las personas que se vacunaron por primera vez hace muchos meses, a que la vacuna no es tan efectiva contra la variante delta o a que gran parte del país abandonó los cubrebocas y otras precauciones justo cuando la variante más contagiosa comenzaba a extenderse, pero las autoridades de salud tomarán esto en cuenta para decidir si los estadunidenses necesitan un refuerzo de vacuna y qué tan pronto después de su última dosis.

La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo el viernes en una sesión informativa en la Casa Blanca que más de 90 por ciento de las personas hospitalizadas por Covid-19 en el país no están vacunadas.

Este aumento no sorprende: nadie dijo que los biológicos fueran perfectos y los expertos en salud advirtieron que a medida que más estadunidenses se vacunaran, representarían una fracción mayor de los casos.

Aquellos que no estaban vacunados tuvieron 4.5 veces más probabilidades de contagio que los completamente inmunizados, 10 veces más riesgo de ser hospitalizados y 11 veces más probabilidades de morir, según los CDC en uno de los reportes dados a conocer el pasado viernes.

Washington. Personas no vacunadas tienen 11 veces más probabilidades de morir por Covid-19 a medida que la variante delta se extiende por Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que siguieron a más de 600 mil infectados.

Gran Bretaña abandonó el proyecto de imponer pases sanitarios para poder acceder a discotecas y otros lugares muy frecuentados en Inglaterra, por considerarlo innecesario ante el éxito de la campaña de vacunación.

Nunca me gustó esta idea de pedirle a la gente que muestre sus papeles (...) que haga algo que sólo es un trámite corriente , indicó a la BBC el ministro de Salud, Sajid Javid. Lo hemos considerado como debe ser, y si bien lo mantendremos en reserva como una eventual opción, me congratulo en decirles que (por ahora) no continuaremos con nuestro proyecto de pase para vacunados , añadió.

Irak recibió más de 100 mil 800 dosis de AstraZeneca, por conducto del programa Covax, la primera entrega de 15 millones de dosis que Italia ha prometido, indicó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que trabaja conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, Bangladesh reabrió colegios después de 18 meses. La reapertura se produce días después de un nuevo informe de Unicef que advirtió que la pandemia ha acentuado las desigualdades alarmantes para más de 430 millones de niños en el sur de Asia.

Incluso antes de la pandemia, casi 60 por ciento de los niños de 10 años en la región eran incapaces de leer y entender un texto sencillo , afirma Unicef en el documento.

La ciudad china de Fujian suspendió los servicios de trenes y autobuses, cerró cines y bares y pidió a sus habitantes no salir de esa localidad debido a un brote de Covid-19.

El 38 por ciento de los cubanos recibieron ya las tres dosis previstas del esquema, con vacunas propias, en momentos en que la isla superó 8 mil contagios por tercer día consecutivo. Cuba reportó ayer 8 mil 34 nuevos casos y 80 decesos.

De esta manera, la nación caribeña acumuló 745 mil 202 pacientes con Covid-19 desde marzo de 2020 y 6 mil 299 víctimas fatales por complicaciones de la enfermedad.

El saldo mundial por la pandemia es de 224 millones 533 mil 409 contagios y 4 millones 628 mil 786 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.