P

or algunas exigencias laborales del momento, tuve la necesidad de escribir ese relato de nuestro pasado que se llama curriculum vitae. Hojas de vida suelen también decirle a esa mirada retrospectiva, a ese flashback que nos autorrecetamos y que, generalmente, tiene más de imaginación que de memoria. No me cabe duda de que, cuando se trata de nuestra historia personal, hablamos de la descripción más subjetiva que podamos dar de nosotros mismos. De alguna manera nos servimos con la cuchara grande a la hora de contar nuestros viejos aconteceres: encontramos razones válidas para explicar las acciones más indebidas y los comportamientos más descabellados. No creo exagerar si digo que el curriculum, y no se diga la autobiografía, son demoledores atentados en contra del octavo mandamiento de la ley de Dios: No dar falsos testimonio ni mentir .

Pues con la intención de no convertir las hojas de mi esquemática bitácora personal en un garlito o en un rosario de fake news (por cierto, esta expresión fue escogida por el Diccionario Collins como la palabra del año en 2017, y eso sin estar suscrito a alguno de nuestros diarios nacionales), me sumergí en mi arcón o baúl mundo a rastrear documentos que avalaran mis dichos y vaya sorpresas que me llevé. Por ejemplo, que dentro de mis empleos iniciales estaban el de monaguillo en la catedral saltillense y también cácaro de un aparato Bell & Howell para la exhibición de películas en formato 16mm que nos permitía, a los integrantes del Comité Pro Cine Moral, dar funciones los fines de semana en diversos barrios de la ciudad.

Hurgando hasta el fondo de mi singular archivo me fui topando con múltiples nombramientos, pero cosa rara, no encontré huellas relativas a mis despidos, pese a que éstos también han abundado en mi vida laboral. Luego entendí la obvia razón por la que no habían sido documentados: se trataba de decisiones arbitrarias, violentas y con rudeza innecesaria. Tan sólo menciono tres casos y, si hay oportunidad, más adelante las contaré en detalle porque exhiben la concepción patrimonialista del poder que ha prevalecido en nuestro país por muchos sexenios.