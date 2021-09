E

l proyecto de presupuesto para el próximo año que presentó el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados, Rogelio Ramírez de la O, contiene un poderoso mensaje político y financiero: no será botín de intereses privados. Confirma la separación de los negocios privados y el gobierno. En la parte final de su presentación dijo que una vez que sea aprobada la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos por el Congreso, trabajarán en su implementación eficiente y eficaz. Seguiremos separando los intereses privados de los intereses del gobierno, para continuar consolidando el cambio estructural en el manejo de las finanzas públicas . Agregó el secretario de Hacienda: La separación de estos intereses dará a México un valor económico que hasta 2018 estaba ausente, ya sea por el ahorro fiscal que generamos al no favorecer intereses específicos, mismos que a su vez se reflejan en pérdidas efectivas o en condiciones de falta de competencia o precios mayores a los que tiene el mercado .

A partir de 2018, cuando arrancó el gobierno del presidente López Obrador, los intereses privados han venido forcejeando para que regresen los viejos, buenos tiempos. Primero, con el argumento de que si no recibían apoyo gubernamental, irían a la quiebra, y segundo, la eterna amenaza de desemplear al personal. Se apoyaban en la caída económica que provocó la pandemia. La mayoría de las grandes empresas han resistido bien, con excepciones como Aeromexico, Interjet y Famsa. Y el empleo formal está a poca distancia –menos de 200 mil plazas– de recuperar su nivel de 2020. No hubo Fobaproas. Al contrario, el Servicio de Administración Tributaria, a cargo de Raquel Buenrostro, ha logrado recaudar impuestos que ya andaban medio perdidos de Femsa (Coca Cola, Oxxo), América Móvil, BBVA-Bancomer, Walmart, Grupo Modelo y otras corporaciones. Ramírez de la O comienza su gestión poniendo las cosas en claro: el presupuesto no es botín de intereses privados. No es poca cosa.

Inversiones en el sur