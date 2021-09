En el fraccionamiento Real Toscana, en Tecámac, se realizó el cambio de mesa directiva el 22 de agosto pasado. Vecinos con voluntad de hacer mejoras rindieron protesta como nuevos directivos; sin embargo, varios residentes han informado que los representantes salientes (ex presidente Mario Mejía García y ex tesorera María del Consuelo Mares Arias), continúan operando a través de empresas y personal operativo contratados por la asociación civil (AC) para atender intereses particulares, pues fuera de funciones siguen utilizando papelería y sellos oficiales; obstaculizan actos de supervisión de las operaciones y la entrega-recepción a la nueva mesa directiva.

El trasfondo es no dar claridad, ni responder a cuestionamientos de contratos leoninos de adjudicación directa; recursos de la casa club que no ingresan a las arcas de la AC, sino a las del ex presidente, infringen la ley al no entregar facturas a sus socios y cuentas a las autoridades correspondientes.

Aunado a todo esto, la recién designada tesorera de la nueva directiva, Norma Angélica Pérez Cuadros, se ha puesto en contra de sus compañeros, pues se ha dedicado a bloquear las actividades con las cuales se busca resolver los problemas del fraccionamiento. Mediante engaños a los vecinos fue impuesta en el mismo cargo por la tesorera saliente.

Pérez Cuadros dijo que quería ser parte de un verdadero cambio, cuando al parecer sólo sigue instrucciones del presidente y tesorera anteriores. Estaremos al pendiente de que se formalice la entrega-recepción el 20 de septiembre, después de tres diferimientos, o si en realidad quieren el cacicazgo de la asociación.

Asociación Real Toscana

Escuadrón 421 recorrió 4 países, no 30, aclara

En la nota sobre la llegada del Escuadrón 421 del EZLN al AICM, se indicó de forma errónea que, durante su visita a Europa, los delegados habían recorrido 30 países, cuando en realidad estuvieron en cuatro. Ofrezco una disculpa a los lectores y a la propia delegación zapatista por dicha imprecisión.

Fernando Camacho Servín

Invitación

Se invita a la presentación del libro:Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft, de Néstor Kohan. Junto con el autor, presen-tan Mariela Castro (Cuba), Arantxa Tirado (España) y Nayar López (México). Transmisión en vivo por el canal YouTube VideoconferenciasFCPyS y el Facebook del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela). Mañana martes, 14 horas.

Cela de la FCPS de la UNAM

Más inversión para detonar el crecimiento

Se invita al público en general a la mesa de análisis "PEF: Más inversión para detonar el crecimiento", con la participación de Magdalena Galindo, Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM, CACEPS-FE-UNAM; Raúl Carbajal, FE-UNAM; Modera: Patricia Pozos, CACEPS - FE-UNAM. La cual se transmitirá en vivo a través de Facebook: Caceps - Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social. No es necesario registrarse, solo ingresar al perfil de Facebook mencionado. Martes 14 de septiembre a las 12 horas. Informes en: [email protected]