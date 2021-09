Foto cortesía de la ex funcionaria

▲ Paloma Robles Lacayo dirigió el Museo de las Momias de Guanajuato de 2015 a 2018. Foto cortesía de la ex funcionaria

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 13 de septiembre de 2021, p. 6

Construir un nuevo museo para las momias de Guanajuato es innecesario y, por tanto, injustificado, sostuvo su ex directora Paloma Robles Lacayo, quien en nombre de la sociedad civil de la capital de esa entidad reiteró el rechazo a que el gobierno de ese municipio, de origen panista, contraiga una deuda pública por cerca de 70 millones de pesos para realizar ese proyecto.

Vamos a detener esta intención; vamos a promover amparos y a continuar con nuestras movilizaciones , afirmó la gestora cultural y activista a La Jornada en vísperas de que el Congreso de ese estado vote el dictamen en su sesión de este lunes.

Nos queda claro que (ese proyecto) no obedece en la racionalidad, la argumentación ni la lógica. Obedece a razones que no son confesables y que no se pueden explicar, porque son ilegales. Frente a este atropello nos queda defendernos igual, con la ley , explicó.

“Nos estamos organizando para presentar los amparos que sean necesarios ante la serie de irregularidades. Incluso, el lugar donde pretenden construir el edificio –la ex estación del tren– hoy es un centro deportivo. Por eso hablamos también de un impacto social y ambiental en la zona.”

Uno de los principales argumentos para oponerse a la construcción del nuevo recinto y al traslado de esa reconocida colección, la más grande de momias naturales contemporáneas del mundo, es que los móviles son mercantiles, ya que el museo contará con un área comercial de 53 locales.

Nuevamente, se está ejerciendo la misma lógica de esta administración municipal de llevar a las momias en calidad de edecanes de lujo para garantizar afluencia a negocios privados. Lo señalo así porque, al menos de lo que sabemos, han ocurrido al momento ocho exposiciones itinerantes de las momias de Guanajuato en contextos dedicados a la diversión, el entretenimiento y el espectáculo.

Una de los más recientes fue en la pasada Feria de León, donde en el módulo habilitado para la exposición de las momias se encontraba un código QR que, al escanearlo, permitía obtener descuentos en hoteles, restaurantes, bares y cantinas de Guanajuato capital. Antes, se les ha llevado a un pasaje comercial conocido como La Subterránea, donde hay baile, venta de comida y catas de bebidas alcohólicas, mencionó.