ace unos días un numeroso grupo de mexicanos firmantes envió una carta al doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, en relación a una convocatoria para un cargo universitario donde se exigía que los postulantes fueran mexicanos de nacimiento .

La carta dice que La distinción entre una ciudadanía por nacimiento y una por naturalización es un requisito que preserva una condición de desigualdad entre personas mexicanas (sin mayor justificación que la costumbre) y es contraria a los grandes avances que nuestras leyes han hecho en años recientes con relación al reconocimiento de la nacionalidad mexicana más allá del lugar de nacimiento, como estipula la reciente aprobación del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 17 de mayo del año en curso .

Por otra parte, esta normatividad administrativa de la UNAM no reconoce la pluralidad de quienes integran la propia comunidad académica nacional, preserva una desigualdad jurídica improcedente entre quienes tienen ciudadanía mexicana y limita la convocatoria a tan alta distinción como la de participar en concursos a cargos académicos y otros tipos de puestos, cuando lo que se debe evaluar es el más alto nivel de especialidad en la materia en cuestión .

La carta concluye diciendo: somos conscientes de los esfuerzos de la universidad y en especial de su gestión, por promover prácticas contrarias a cualquier forma de discriminación, por lo cual consideramos que esta decisión de corte jurídico administrativo sería un mensaje y posicionamiento ejemplar desde la UNAM por un México más inclusivo .

Y en ese sentido, la carta también va dirigida a todos los rectores de las universidades públicas del país y a los directores de los centros académicos y científicos.

Esta visión y posicionamiento sobre los mexicanos de primera y de segunda sigue vigente en la actualidad, lo cual resulta preocupante. En las mismas fechas en que salía esta carta, la Universidad de Guadalajara aprobó un cambio en la ley orgánica de la institución para que el contralor sea mexicano de nacimiento , cuando hasta hace unos días sólo se requería tener nacionalidad mexicana . ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos para hacer el cambio? La nota informa que el cambio se dio en aras de abonar el combate a la corrupción .