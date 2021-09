Por separado, los dos ex diputados se quejaron de la existencia de una cargada corporativa a favor del dirigente nacional que busca la reelección. Hay una absurda e innecesaria intención de mostrar dentro del partido un músculo avasallante que no suena a democracia , puntualizó la también ex senadora Adriana Dávila.

Aunado a ello, se presume que el equipo de Marko Cortés falsifica firmas, pues militantes de Veracruz, Yucatán y Tlaxcala han recibido llamadas de agradecimiento por supuestamente haber dado sus rúbricas de respaldo al michoacano, cuando no lo han hecho.

Estos elementos demeritan la contienda y la comisión electoral tiene que atender los hechos, dijo Gerardo Priego, quien fue candidato a la gubernatura de Tabasco y ha desempeñado diversos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional.

Ante el hecho de que la comisión no ha resuelto las quejas que se han interpuesto por estos hechos ni las que se presentaron semanas atrás, Dávila pidió al presidente de esa instancia, Gonzalo Altamirano Dimas, una audiencia pública para conocer los avances que tiene en las denuncias que ha remitido.

Frente a la inequidad en la contienda, Priego señaló que hay una ebullición muy positiva entre la militancia y confió en que ello va a evitar que la cargada tenga efectividad.

Para la ex senadora, si AN no recupera su democracia interna, no hay forma de enfrentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Una vez que los aspirantes entreguen sus firmas de apoyo y soliciten registro como candidatos la próxima semana, la campaña se iniciará el 24 de septiembre y concluirá el 23 de octubre. Las elecciones se harán el 24 de este último mes.