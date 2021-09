Entre quienes acudieron al módulo del Monumento a la Revolución está Carlos García Bustamante, de 71 años, quien manifestó su sorpresa al ver que no había fila para entrar. “Cuando llegué, dije: ‘¡En la torre!, ya no va a haber nada’. Pensé que iba a salir quién sabe hasta qué hora, pero fue luego luego”; no obstante, García compartió su molestia porque él ya estaba registrado hace tiempo, pero sin explicación , desde noviembre pasado dejó de recibir su pago. Lo peor es que me dijeron que no me van a reponer el dinero. Yo de esto vivo y ahora debo 9 mil pesos, ¿de dónde los voy a sacar? , expresó.

Lorenzo Álvarez, de 65 años, asistió a temprana hora a la Alberca Olímpica Francisco Márquez. Platicó que para él es muy importante obtener este apoyo gubernamental debido a que tiene problemas de salud y así podrá pagar sus gastos médicos. Reconoció la atención que recibió por el personal, y refirió que ahora le queda esperar ya que, según le dijeron, el tiempo estimado para que le entreguen su tarjeta es de tres a cuatro meses.