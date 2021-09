S

i fuese correcto… sugerir algo al adversario…les sugeriríamos a quienes dirigen el poderoso imperio que sean serenos, que actúen con ecuanimidad… Reitero que ninguno de los problemas del mundo, ni el del terrorismo, se pueden resolver por la fuerza, y cada acción de fuerza, cada acción disparatada del uso de la fuerza, en cualquier parte, agravaría seriamente los problemas del mundo (https://shortest.link/XwF).

América Latina y el 11 de septiembre

Muchos evaluaron que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de las invasiones a Afganistán e Irak había un giro de la política exterior de Estados Unidos, que dirigiría su atención al mundo árabe e islámico. Una mirada menos superficial permitía comprobar entonces –y ahora– que Estados Unidos podía librar dos guerras simultáneas en Asia sin descuidar sus intereses en América Latina, en concordancia con su famosa Doctrina Monroe, afirma Pedro Brieger, en nota que resumo e invito a leer completa picando en el vínculo digital anexo.