E

ntre la caótica derrota militar en Afganistán y el 20 aniversario del 11-S, Estados Unidos –y por extensión la anglosfera: en particular la monarquía neoliberal globalista de Gran Bretaña, otrora máxima potencia colonial durante varios siglos–, el ex primer globalista Tony Blair (TB) no asimila aún la decadencia de su Occidente , a lo que se han adaptado mejor Alemania y Francia.

TB, que invoca el orden neoliberal global bajo la férula supremacista anglosajona y quien participó con Baby Bush en las cataclísmicas aventuras en Afganistán e Irak –bajo el motivo del combate al terrorismo islámico de Al Qaeda–, no sale de su estupor debido a la evacuación del ejército de Estados Unidos –y por extensión de la OTAN– negociada por Trump con los talibanes en Qatar y pésimamente implementada por Biden.

El globalista TB, quien también intenta monopolizar la agenda farmacéutica de las vacunas vía GAVI (https://bit.ly/2YD094n), libró lo que parece el último canto del canario en las minas anglosajonas en el relevante think tank Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (https://bit.ly/3k4CRgk).

Su conferencia se basó en la desastrosa cuan obsoleta doctrina de R2P (Responsabilidad para Proteger) –que encubre el injerencismo globalista de reingeniería multidimensional bajo el disfraz de los derechos humanos que no aplican en Estados Unidos ni Gran Bretaña– con el fin de operar su cambio (sic) global que subsume una vulgar aplicación de la fracasada globalización neoliberal financierista.

La desesperación de TB quedó manifiesta por sus imprecaciones de corte psiquiátrico, a grado tal que calificó de imbécil (¡megasic!) la correcta evacuación de Estados Unidos –aunque muy mal ejecutada.

Con el Brexit a cuestas y una pandemia que no han podido detener, sumada con el fracaso de su vacuna global AstraZeneca –que no ha sido aprobada aún por Estados Unidos–, 20 años más tarde al 11-S, TB insta a más intervenciones militares y ocupaciones de cambio de régimen para imponer su monocultura anglosajona al resto del planeta más plural y ecuménico.