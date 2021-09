Les saludamos fraternalmente, compañeros y compañeras nucleares, con nuestros deseos de larga y exitosa vida gremial en defensa de la clase trabajadora.

Movimiento Comunista Mexicano Ruxi Mendieta Corona

Se queja por desabasto de medicamentos en el IMSS

En relación con pacientes de trasplante renal e Insuficiencia Renal Crónica, por lo menos en mi unidad (Hospital de zona 98, en Coacalco, estado de México), desde hace aproximadamente cuatro meses no he recibido el medicamento.

Sin embargo, por las comunidades dentro de las redes sociales de gente que comparte el padecimiento, se ha reportado el desabasto en diferentes estados del país, incluyendo la Ciudad de México.

Éste es un problema grave, ya que nosotros como trasplantados no podemos suspender el medicamento más de una semana porque el cuerpo comienza a rechazar el órgano donado; tratar de comprar el medicamento en farmacias particulares no es posible, debido a que es excesivamente costoso. He manifestado mis quejas en el hospital que me corresponde, pero la respuesta de los directivos es nula.

Para nosotros, en calidad de pacientes, es muy duro esto, pues el proceso para valorar el estado de nuestro cuerpo para acceder a un trasplante es sumamente tedioso y doloroso.

Todo esto puede ser en vano, ya que en el transcurso del año no se ha surtido nuestro tratamiento de manera adecuada y están comenzando los rechazos de órganos. Espero que este mensaje genere un poco de conciencia porque ésta es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país.

Teléfono celular 55-3772-0460

Lorenzo Vargas Moreno, 26 años

Sugiere tema para reportaje

Ojalá alguno de los excelentes reporteros de nuestro periódico se interesara en recopilar los datos de los reportajes sobre catástrofes como la del hospital de Tula, Hidalgo.

¿Quién lo construyó?, ¿quiénes autorizaron la construcción de un hospital, una colonia, un centro comercial, etc., en lugares con peligro de inundación? ¿Quién vendió el terreno? ¿Fecha en que se construyó el hospital? ¿Cuál es el historial de inundaciones en el lugar? ¿Quiénes eran el presidente municipal y el gobernador del estado?

Así, sabríamos hasta dónde llega la corrupción y los partidos políticos que estaban en el poder.

Luis Humberto Ceballos