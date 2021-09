E

l Talibán observó el 20 aniversario del 11-S de manera sorprendente. En el curso de una semana después del anuncio de Estados Unidos de que retiraría sus fuerzas de Afganistán el 11 de septiembre, el grupo había capturado vastas zonas del país, y el 15 de agosto cayó la ciudad de Kabul. La velocidad fue asombrosa, con notable visión estratégica: una ocupación de 20 años terminó en una semana, al desintegrarse los ejércitos títeres. El presidente títere se subió a un helicóptero rumbo a Uzbekistán y luego a un jet a Emiratos Árabes Unidos. Fue un golpe enorme al imperio estadunidense y sus estados subordinados. Ninguna cantidad de subterfugios puede cubrir esta debacle.

Poco más de un año antes de los ataques del 11-S, Chalmers Johnson, historiador de la costa oeste de Estados Unidos y alguna vez partidario de las guerras de Corea y Vietnam, además de consultor de la CIA, publicó un libro profético titulado Blowback: The Costs and Consequences of American Empire ( Contragolpe: los costos y consecuencias del imperio estadunidense).

El Gran Decididor

El libro, que fue virtualmente ignorado cuando se publicó, pero luego se volvió un bestseller, se lee a la vez como un prólogo inquietante y un mordaz epitafio para los 20 años pasados. Contragolpe , advirtió Johnson, es una forma abreviada de decir que una nación cosecha lo que siembra, aun si no sabe o no entiende del todo lo que ha sembrado. Dados su riqueza y poder, Estados Unidos será, en el futuro previsible, un receptor primario de todas las formas de repercusión que serían de esperarse, en particular ataques terroristas contra estadunidenses dentro y fuera de las fuerzas armadas en cualquier lugar de la Tierra, incluso en Estados Unidos .

Veinticuatro horas después de que ese golpe dejó mudo al planeta, el 11-S, y fluían mensajes de simpatía de todas las capitales –incluso La Habana–, Donald Rumsfeld, el criminal de guerra fallecido hace poco, declaró en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) que los estados recalcitrantes, hubiesen participado o no en los atentados, deberían pagar el precio. En consecuencia, sugirió: ¿Por qué no deberíamos ir contra Irak, no sólo contra Al Qaeda? Al día siguiente, Paul Wolfowitz, el número 2 en el Departamento de Defensa, amplificó este mensaje al llamar a una campaña amplia y sostenida , que incluiría acabar con estados que patrocinan el terrorismo . En el curso de una semana, el Gran Decididor mismo, George W. Bush, había dado la luz verde a una guerra abierta: Vamos a darles duro. Queremos dar la señal de que esto es un cambio respecto del pasado. Queremos que otras naciones, como Siria e Irán, cambien su visión .

Y entonces entraron en escena los miniones de siempre. Entrevistado por David Remnick en The New York Times, Dennis Ross, director por parte de Estados Unidos del proceso de paz palestino-israelí, fue insistente: No podemos hacer simplemente lo mismo: bombardear unos cuantos objetivos, si resulta que fue Obama Bin Laden. Si respondemos de la misma manera, nada cambiará . Para no quedarse atrás, el neoconservador Charles Krauthammer defendió la invasión de Afganistán dos semanas después en su columna del Washington Post: “Estamos combatiendo porque los malditos mataron a 5 mil (sic) de nuestra gente y, si no los matamos, van a matarnos de nuevo. Esta es una guerra de venganza y contención… La charla de liberación debe ser, por tanto, para el consumo extranjero”.

De manera notable, entre esos malditos y enemigos no figuraban Arabia Saudita y Egipto, los dos países de los que habían partido la mayoría de los terroristas del 11-S. Durante años, sauditas acaudalados habían aportado terreno fértil de recaudación de fondos para Al Qaeda, según nada menos que el Informe de la Comisión del 11-S. En algunos casos habían crecido con Bin Laden, cuyo padre era visitante asiduo a sus palacios y había fundado la empresa constructora que edificó algunos de ellos. Durante una de las primeras discusiones del CNS se consideró un ataque a Irak, pero Bush, Rumsfeld y Dick Cheney optaron al final por una cruda guerra de venganza contra Afganistán, donde Bin Laden y otros líderes de Al Qaeda se hospedaban por cortesía del gobierno del Talibán, que a su vez había sido instalado en el poder por maniobras del ejército paquistaní con aprobación de Estados Unidos en 1994, varios años después de que la Unión Soviética retiró sus tropas.

El Talibán estaba más que preparado para entregar a sus huéspedes a Estados Unidos, pero necesitaba algo con qué cubrirse y solicitó cortésmente alguna prueba del involucramiento de Al Qaeda. La Casa Blanca no estaba de humor para delicadezas legales. Se concedió una leve pausa para permitir que Pakistán retirara a su personal militar de Afganistán. La operación Libertad Duradera comenzó en octubre 2001. El Talibán, por consejo militar de los paquistaníes, montó una resistencia irrisoria. Al final se informó que su líder tuerto, el mulá Omar, salió huyendo de un pueblo del centro del país en una motocicleta, como Steve McQueen en El gran escape. Cuando las tropas estadunidenses finalmente llegaron al escondite de Al Qaeda en las cuevas de Tora Bora, los líderes habían volado. Tanto Omar como Bin Laden, junto con sus colaboradores, encontraron refugio en Pakistán, donde los jefes militares aconsejaron al Talibán esperar su momento. Estados Unidos y todos sus aliados de la OTAN, así como Rusia y China (buenos amigos en ese tiempo), respaldaron la guerra y la ocupación de Afganistán… los rusos, sin duda, con un elemento de regocijo interior.

Veinte años después, el saldo gris y sangriento de no responder de la misma forma habla por sí mismo. Seis guerras, millones de muertos, billones de dólares desperdiciados y una peste de sufrimiento y trauma infligida sobre el mundo musulmán, la cual aceleró una oleada de refugiados que ha creado pánico en la Unión Europea y originado un enorme incremento de votos para los partidos de extrema derecha, lo que a su vez ha empujado más a la derecha a un centro político ya extremo. La islamofobia, promovida por políticos de todos los signos en Occidente, está ahora incrustada en la cultura occidental.

¡Oh, que nunca más la rabia de un amo extranjero /maldiga con daños, aunque sean legales, una edad futura! , escribió Alexander Pope al despuntar el siglo XVIII. Trescientos años después, el amo extranjero ha retirado sus fuerzas, admitiendo la derrota, con plena conciencia de que el Talibán pronto volvería al poder. La guerra ha sido una enorme catástrofe política y militar para Estados Unidos y sus secuaces de la OTAN. La libertad no duró. El Talibán, que controlaba tres cuartas partes del país al principio de la invasión estadunidense, ahora controla todo.

La historia sólo ayuda modestamente para anticipar lo que viene a continuación. Después del retiro soviético, en 1989, un débil régimen favorable a Moscú logró sostenerse en Kabul algunos años antes de ser derrocado, con apoyo estadunidense, y remplazado por facciones de muyahidines peleadas entre sí. En 1994, Estados Unidos dio luz verde a una intervención del Talibán dirigida por Pakistán. Dos años después, el Talibán capturó Kabul.

La diferencia hoy es que no hay un enemigo armado de la guerra fría en lo que a Estados Unidos concierne. El Talibán, alguna vez amigo de Washington, luego enemigo, desea ahora recuperar la amistad. Después de todo, los dos han estado conversando durante más de una década.

Comprar tiempo

Entre tanto, en julio, una delegación del Talibán visitó China para jurar que nunca más se volverá a usar suelo afgano como base para atacar a esa nación y, sin duda, para negociar futuros planes de comercio e inversión. No lo duden, Pekín remplazará a Washington como la principal influencia extranjera en Afganistán. Puesto que China tiene buenas relaciones con Irán, podemos esperar que eso desaliente rivalidades entre la minoría hazara y la mayoría pastún que pudieran conducir a un derramamiento de sangre. Rusia, por su parte, utilizará su influencia con las otras minorías para evitar una guerra civil como la que sobrevino tras el retiro de los soviéticos. Ninguna potencia extranjera parece querer ahora una repetición de ella. Estados Unidos prefiere ejercer control directo vía drones y bombarderos, como hizo un día después de confirmar el retiro de Afganistán –a fin de comprar tiempo para el gobierno afgano, se nos informó–, y por lo menos dos veces desde los letales ataques del Isis-K en el aeropuerto.

Dado que el Talibán ha tomado como residencia el palacio presidencial en Kabul, lo que Estados Unidos debe hacer, junto con sus aliados de la OTAN, es garantizar refugio y seguridad a todos los afganos que quieran salir del país: una mínima reparación por una guerra innecesaria. Fuera de eso, debe dejar al país en paz. El cambio verdadero sólo puede venir desde el interior de Afganistán. Tomará tiempo, pero es mejor que una invasión por una potencia extranjera. Es demasiado pronto para decir cómo se logrará esto; nos daremos una mejor idea en seis meses.