En cambio, el ex presidente Donald Trump criticó duramente la decisión de Biden de retirar las tropas estadunidenses de Afganistán antes de finalizar agosto; algo que Trump negoció con el Talibán y que el actual mandatario no revirtió y llevó a cabo de manera caótica.

Después, familiares de las víctimas dieron paso a la lectura y el recuerdo de cada una de las 2 mil 975 personas de 90 nacionalidades asesinadas en los atentados.

Biden y su esposa Jill, así como sus predecesores en ese cargo, Bill Clinton y Barak Obama, y sus respectivas esposas, participaron en la zona cero. Biden se trasladó luego al homenaje en Pensilvania y finalizó su recorrido en el Pentágono.

La lectura de los nombres de las víctimas y los mensajes de los familiares prosiguió a lo– largo de la mañana en el memorial de Nueva York, sólo interrumpida por actuaciones musicales, entre ellas la de Bruce Springsteen, que cantó acompañado de su guitarra “I’ll see you in my dreams” (Te veré en mis sueños).

Organizaciones internacionales como Naciones Unidas, así como los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania y Francia, entre otros, enviaron mensajes de homenaje a las víctimas.

En la base naval estadunidense de Guantámo, Cuba, se celebró una ceremonia religiosa con la presencia de familiares de las víctimas. En la prisión de dicha base está recluido Jalid Sheij Mohammed, considerado el cerebro de los ataques, y cuatro de sus cómplices son procesados hace nueve años.

El líder de Al Qaeda y ex segundo de Bin Laden, Ayman al Zawahiri, publicó un video para refutar los rumores sobre su supuesta muerte, después de que en noviembre se especuló que había perecido por causas naturales.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó a última hora ayer que desclasificó el primer documento confidencial referente a la investigación de los atentados del 11 de septiembre, como ordenó hace unos días Biden.

El documento describe los contactos que tenían los secuestradores sauditas con Estados Unidos, pero no presenta ninguna evidencia de que Riad tuviera conocimiento de los planes de los atacantes.