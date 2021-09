▲ De izquierda a derecha, el ex presidente Bill Clinton y Hillary Clinton; el ex mandatario Barack Obama y Michelle Obama; el presidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden; el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y su pareja, Diana Taylor; la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ayer en el Museo y Monumento Nacional del 11-S en Nueva York. Foto Afp