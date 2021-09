La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, advirtió que su administración no cuenta con la capacidad financiera ni operativa para atender las afectaciones en viviendas e infraestructura local generadas por el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el pasado martes. Román Ocampo explicó que solicitó al gobernador Héctor Astudillo Flores incluir a Acapulco en la declaratoria de emergencia para que la Federación destine los apoyos necesarios a la población.

Protección Civil mencionó en otra categoría los daños en departamentos y unidades habitacionales, 600 de ellas en Acapulco, con afectaciones baja, media y alta, y 3 en Chilpancingo.

Otros daños ocurrieron en 27 hospitales y clínicas, 47 planteles educativos, 17 bardas caídas, 12 centros religiosos y 13 hoteles, plazas y edificios públicos. Hubo 69 derrumbes y colapsos de carreteras, 56 fugas de gas y 5 vehículos dañados.

Con bloqueo, exigen plan efectivo de rescate

Con la demanda de que las autoridades implementen un plan efectivo de rescate y ayuda a la población afectada, habitantes de Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, bloquearon alrededor de dos horas la vía Acapulco-México la mañana del sábado.