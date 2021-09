Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Domingo 12 de septiembre de 2021, p. 2

Sería muy recomendable que historiadores mexicanos y españoles, especialistas en la Conquista, elaboraran un documento conjunto aclarando lo que fue ese momento, para sentar las bases de un mejor entendimiento y un futuro más cercano entre España y México, propone el investigador andaluz Esteban Mira Caballos (Carmona, Sevilla, 1966), biógrafo desde hace más de 30 años de Hernán Cortés.

El autor acaba de publicar un libro, bajo el sello Crítica de Editorial Planeta, que arroja nueva luz sobre ese personaje que polariza opiniones y al cual, más que como héroe o villano, se le debe entender como hombre de su tiempo , añade el especialista en entrevista con La Jornada.

“Como español –continúa–, me llama mucho la atención la animadversión en México hacia un personaje que murió hace cinco siglos. En España nos arrasó Napoleón hace 200 años y no tenemos animadversión contra él ni hacia los franceses. En Madrid, en los jardines del Palacio de Oriente, hay una estatua de Moctezuma, y no tenemos problema, ni con libertadores como Simón Bolívar, de quien hay estatuas en casi toda España.

“Pero en México se nota que la herida de la Conquista no ha cerrado y, sociológicamente, no puedo explicar el porqué. Es absurdo, pues el pasado fue como fue, las cosas son así. Hace poco visité la Ciudad de México y vi la estatua de Cristóbal Colón toda llena de escupitajos. Ir en contra de la iconografía es propio de talibanes y de extremistas. No tiene ningún sentido la animadversión contra monumentos, estatuas y personas.

“En México dicen: ‘hay corrupción’, y luego: ‘ah, es que Cortés fue un corrupto’; ‘hay violaciones’, ‘ah, pero Cortés era un violador’. Eso choca un poco a los españoles, pues en España, si bien tenemos problemas muy gordos, el tema de la historia lo tenemos asumido”, reitera.

Es más, asegura, “no es cierto que en España tengamos idealizado a Hernán Cortés. Quizá sucedió en tiempos de la dictadura franquista; entonces sí, Cortés era como un padre de la Patria, pero actualmente no. Por ejemplo, la mayoría de mis alumnos no saben si fue un general de Franco, o si luchó en la guerra de Independencia con Napoleón, entonces se les tiene que explicar que fue un conquistador, una persona que fue a América y que hizo cosas.

En México casi todo el mundo conoce a Hernán Cortés; en España no, ni lo adulamos como si fuera un héroe. Lo vemos como una persona de su tiempo, que destruyó todo un estado tan legítimo como el imperio de los Habsburgo, y ya está; las cosas pasaron como tenían que pasar.

En desacuerdo con los perdones

Mira Caballos dice que él no es el típico escritor que se lee tres libritos y hace una biografía; él, ante todo, es un investigador que acude siempre a las fuentes primarias y pasa largas horas en los archivos.