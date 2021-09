E

quiparar a las y los maestros de la CNTE con la ultraderecha conservadora limita y ensombrece el alcance del propio proyecto educativo de la Cuarta Transformación (4T). No hay proyecto educativo viable –aunque esté en la Constitución y las leyes– si no se sostiene en acuerdos de fondo con los actores de la educación. Y los acuerdos no se dan fácilmente si se parte del supuesto de que las diferencias entre gobierno y magisterio son de enorme distancia y profundidad. Se dificulta dialogar, se agravan las tensiones y conflictos y se oscurece el panorama educativo. Algo grave, porque en la educación se juega el alma de la nación.