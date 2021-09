Esta teología, consideran, denuncia la alianza entre el neoliberalismo económico, el fundamentalismo y el patriarcado religioso. Señalan que denuncia la discriminación y la violencia de género ejercidas por las jerarquías de las iglesias, incluida la católica. Esta teología, opinan, critica a la teología androcéntrica construida sobre la imagen varonil de Dios, y defiende la igualdad basada en la común dignidad de todas las personas en el movimiento igualitario de Jesús, donde las mujeres recuperaron la libertad y la igualdad. Como fue señalado anteriormente, su crítica al neoliberalismo sigue la óptica de Jesús, quien denunció las injusticias personales y sistémicas, y cuya compasión sanadora y comensalía fue abierta e incluyó a las personas excluidas del banquete.

Su esperanza activa, dicen, les sigue inspirando y animando más allá de las fronteras geográficas, étnico-culturales, religiosas, de clase, género e identidad sexogenérica. Por ello, su propuesta alternativa al neoliberalismo se inspira en la vida solidaria, en el mensaje liberador y en la praxis igualitaria de Jesús, especialmente en su denuncia del poder político opresor y del poder económico explotador, y en su opción por las personas y colectivos más vulnerables y desaventajados.