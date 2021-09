E

l objetivo más importantes de la educación es la preparación de las nuevas generaciones de niños y jóvenes para enfrentar las necesidades futuras de la sociedad. Tomando en cuenta el acelerado proceso de cambio en el que vivimos, así como las pautas actuales de globalización, las autoridades educativas de las diferentes naciones que conforman nuestro planeta tienen la responsabilidad de identificar y estudiar las necesidades futuras de sus sociedades y las oportunidades científicas y tecnológicas que habrán de presentarse, debe buscarse mejorar los niveles de vida de la población y la participación de ésta en los desarrollos en ciernes.

Hace un poco mas de 60 años, el ingeniero Sergio Beltrán López convenció al rector de la UNAM de comprar e instalar en México la primera computadora de Latinoamérica, iniciando así la modernización de nuestro país; sin embargo esto no fue su principal contribución al desarrollo de México; la más importante fue enviar al extranjero a un buen número de jóvenes a estudiar todo lo relacionado con la nueva tecnología. Gracias a ello nuestra nación pudo incorporarse al avance tecnológico dela computación, haciendo posible la creación de sistemas de información para controlar las actividades del gobierno, al igual que el de las empresas, organizaciones sociales y centros de investigación, gracias a lo cual nuestro país pudo integrarse a la era de la información, aunque estamos lejos de ser una nación impulsora de esa tecnología.

Las noticias y los eventos actuales no dejan lugar a dudas de que así como el siglo XX puede ser considerado como el de la informática, el XXI habrá de ser el del inicio de la colonización planetaria. Los avances logrados en las tecnologías espaciales nos indican que antes de que termine esta década, los seres humanos habrán comenzado a explorar y explotar los recursos naturales de Marte, iniciándose la colonización de ese planeta, por lo cual no es difícil imaginar que las naciones y sociedades que no participen en tales actividades quedarán marginadas del progreso y condenadas a ocupar posiciones secundarias. En este contexto la decisión de los gobiernos de América Latina de crear una Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, que agrupe los esfuerzos de las naciones de la región, anunciada en el encuentro de la Cepal que recién se realizó en la Ciudad de México, podría dar lugar al inicio de un programa educativo, orientado a preparar en este campo a parte de las nuevas generaciones de estudiantes.

Asimismo, es necesario que nuestro país inicie un programa serio y con una clara visión de futuro para lo cual desde ahora se hace necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores organice una reunión del más alto nivel con los países latinoamericanos, orientada a lograr que la Agencia Espacial Latinoamericana pueda convertirse en un organismo orientado a preparar futuros especialistas, capaces de participar y dirigir proyectos relacionados con la colonización de Marte, participando en los proyectos iniciados por las agencias espaciales creadas en Europa, Asia y Estados Unidos.