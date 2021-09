Andrea Becerril

Sábado 11 de septiembre de 2021

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, formuló un nuevo llamado a la Suprema Corte de Justicia, a fin de que resuelva la controversia constitucional presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Congreso de Tamaulipas, por su negativa a acatar la resolución de la Cámara de Diputados de quitar el desafuero al gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, para que pueda ser juzgado por nexos con el narcotráfico y enriquecimiento ilegal.

Recordó que hace casi cuatro meses que la FGR presentó ese recurso y no puede ser que los ministros tengan tan poca sensibilidad para no resolver un tema tan delicado , que repercute también en la negociación de la ley de juicio político y declaratoria de procedencia, que se aprobó ya en la Cámara de Diputados y se discute en el Senado.