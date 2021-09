Andrea Becerril

Sábado 11 de septiembre de 2021

De acuerdo con datos oficiales, el año pasado 2 millones de mujeres padecieron diversas formas de violencia y 95 mil debieron abandonar su empleo por intimidación y acoso laboral, señaló el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, durante un foro digital en esa materia, en el que participaron legisladores, integrantes del Poder Judicial y otros funcionarios.

La ministra de la Suprema Corte Norma Lucía Piña resaltó que aunque el marco jurídico y las políticas públicas que buscan proteger a la población femenina son aptas, no son suficientes, por lo que es necesario trabajar para que el acoso y la violencia se erradiquen realmente del país, toda vez que implica un grave daño a la víctima directa y a la sociedad. Mientras no le demos a ellas el papel que corresponde en la vida pública y laboral, el desarrollo sostenible de todo el mundo no será posible , refirió.

Al inaugurar el foro virtual Mujeres: violencia y acoso laborales, Gómez Urrutia declaró que se trata de visibilizar las distintas manifestaciones de la violencia laboral y construir propuestas legislativas que acaben con esa práctica que violenta las garantías fundamentales en los centros de trabajo.

Una de las tareas inmediatas de la comisión a su cargo, precisó, es impulsar la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Es, dijo, un instrumento que permitirá la defensa y protección de la población femenina ante este fenómeno que adopta diversas formas y causa daños físicos, sicológicos, sexuales y económicos.