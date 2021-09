Luego de que el gobierno de Nicaragua acusó a México y a su embajador en Managua, Gustavo Cabrera, de tener una posición injerencista y entrometida porque el diplomático retuiteó declaraciones del escritor Sergio Ramírez, el diplomático sostuvo que sus acciones no fueron injerencistas ni tienen la intención de generar conflicto alguno .

Cabrera respondió en Twitter: En relación con la carta que me envió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua sobre la información de la red social Twitter a la cual le di retuit, me permito resaltar que no son acciones injerencistas, ni tienen la intención de generar conflicto alguno .

La cancillería mexicana no se ha manifestado sobre el asunto.