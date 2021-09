L

a creciente evidencia empírica y científica del daño que causa el uso temprano o excesivo de las pantallas digitales, explica que en varias naciones se esté librando una batalla en favor de los libros. Es el caso de Francia, donde el combate está encabezado por Bruno Le Maire, quien curiosamente no es escritor ni maestro, sino ¡Ministro de Economía!

Bruno Le Marie ha protagonizado uno de los momentos más virales de la política francesa en los últimos meses con sólo tres minutos de discurso, en los que aboga por la lectura y contra el abuso de las pantallas digitales. Circula ya por todo el mundo el emotivo alegato que el ministro francés presentó a los jóvenes en favor de los libros y la lectura.

Versión abreviada: “Lean. No os imagináis el placer que vais a sentir. Lo digo con mucha convicción porque tengo hijos… la lectura es un placer inmenso que va a desarrollar vuestra imaginación, que os va a permitir abriros a mundos radicalmente nuevos, en los que no habríais entrado si no fuera por las palabras, que os va a permitir entender quiénes sois, que va a poner palabras a aquello que sentís y que ni siquiera sabéis sobre vosotros…