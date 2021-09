P

or qué los pueblos originarios tienen que participar en consultas impuestas sobre proyectos que no responden a sus necesidades y, por lo mismo, jamás se les hubieran ocurrido. Y por qué, cuando denuncian que la consulta sobre lo que no pidieron es, además, amañada e irregular en todas las formas posibles, se les ignora y se continúa el proceso porque, dicen, el pueblo manda .

Y aún más: por qué cuando el proyecto surge de asambleas comunitaria, espacios de decisión colectiva y décadas de trabajo desde abajo, la máxima autoridad de justicia decide que no, que también debe consultarse su derecho a decidir lo que ya decidieron.

Parece chiste, pero no. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que los pueblos indígenas de Oaxaca no tienen derecho a la construcción colectiva de espacios educativos, como la recién creada Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), e invalidó la Ley Orgánica bajo la premisa de que no se cumplió el requisito de consulta previa a las comunidades para su aprobación.