Me encontraba en la Central del Sur, pasadas las 7 de la mañana, esperando a un colega para viajar a Cuernavaca a realizar una visita de trabajo. El colega llegó tarde, pero alcanzó a subir al autobús y me preguntó: ¿Ya sabes lo que pasó ahorita en las Torres Gemelas en Nueva York? . Mi respuesta fue negativa. Parece ser que un avión se estrelló contra una de las torres , agregó.

Fernando Suárez del Solar, San Diego, California

Felicita a Cuba por vacunar a su niñez

Cuba sigue dando lecciones al mundo con la vacuna Soberana 3 para la niñez. En Cuba sí quieren a los niños y para antes de iniciar el ciclo escolar terminaron de desarrollar la vacuna soberana 3, que aplicarán a los niños y niñas de 2 hasta los 18 años de edad. Esto es amor por los que son el presente y el futuro de Cuba, que ya son 15 millones de cubanos, esto es producto de la revolución cubana.

Ahora lo que sigue es que nuestro canciller Marcelo Ebrard Casaubón se ponga en contacto con el gobierno de Cuba para comprar las millones de dosis necesarias para vacunar a la niñez de México. Soberana 3 es la primera vacuna anti-Covid en el mundo para la niñez, allá en Cuba la niñez sí importa, mil felicitaciones a Cuba y a sus investigadores farmacólogos. ¡Viva la revolución cubana!

Rodolfo Ceballos San Miguel

Revictimización de profesores de la UNAM

El 10 de septiembre, en un video que se transmitió por la plataforma Ciencias TV, se hizo pública la denuncia de hechos probablemente considerados faltas a la legislación universitaria en que incurre esa plataforma. Se difundió el oficio que giró el jurídico al profesor contratado para ese proyecto multimedia, revictimizando a las personas que somos parte de la denuncia al poner nuestros nombres, un error grave del jurídico de la Facultad de Ciencias.

En el video, se acepta que se usa la plataforma para promover el movimiento UNAM no paga, con el que no tengo conflicto, simpatizo y soy parte activa. Se admite que se usa la que recibe financiamiento de la Facultad, no redes sociales independientes. El contrato es muy claro en sus objetivos: difundir los proyectos científicos de la Facultad, si el fin es tan acotado para los fines que se tienen, no debió firmarse, ¿o se les obligó a hacerlo?

Lena Brena, docente de la FCPS y la FFL