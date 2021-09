Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de septiembre de 2021, p. 27

Cuernavaca, Mor., A dos años siete meses del asesinato del opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), Samir Flores Soberanes, el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que no puede revelar ni siquiera el móvil del crimen, porque no quiere que se le vaya ninguno de los responsables.

Al igual que en pasadas entrevistas, en la de ayer, el fiscal morelense precisó que la investigación del homicidio del activista social está avanzada; sin embargo, los familiares lo negaron.

El fiscal puntualizó: en este momento no es posible revelar (el móvil), es algo con lo que hemos tenido muchísima presión social, política y de todo tipo, pero vamos a dar un resultado. La garantía de la fiscalía es que no hemos soltado ese asunto, ni revelado los avances, para no perjudicar, y que no se nos vaya ninguno de los probables responsables .

El 4 de agosto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo exigió a Carmona Gándara hacer su trabajo, investigar y dar resultados en el tema de justicia para los morelenses, pues muchos homicidios dolosos se han quedado en la impunidad, entre ellos el de Flores Soberanes.