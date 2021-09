Dijeron que representantes del Colegio de Arquitectos determinaron que 600 de las 700 viviendas tuvieron daños estructurales y ya no pueden ser ocupadas. Sugirieron a los propietarios entrar rápido por pertenencias y no extraer muebles pesados de las viviendas.

Los afectados criticaron que las casas tienen en promedio tres años de haber sido edificadas, y exigieron que la constructora se haga responsable de la reconstrucción.

Un afectado, Juan Manuel Hernández, expresó que los bloques con que construyeron las casas son de tierra comprimida, están pegadas con mortero, un material que no sirve, no tienen columnas de carga, no tienen castillos, son sólo varillas delgadas, no son aptas .

Por separado, habitantes de la unidad habitacional Vicente Guerrero 200, bloquearon el bulevar de las Naciones, a la altura del centro de convenciones Mundo Imperial, a unos minutos del Aeropuerto de Acapulco, en la zona Diamante, para exigir un dictamen del daño sufrido por 38 edificios de 16 departamentos cada uno.

Silvia Sánchez, vecina afectada, explicó que decenas de familias han abandonado el conjunto de inmuebles, construidos hace 40 años, ante el temor de nuevos sismos.