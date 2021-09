En Avándaro, ni degenere ni el infierno; los chavos pensaban en amor y paz

▲ Tenía 26 años y me dediqué a captar no a los músicos, sino lo que me encontraba en el festival , comenta la artista sobre su experiencia. Foto Imágenes cortesía de la fotógrafa y Trilce Ediciones

Mónica Mateos-Vega Periódico La Jornada

Sábado 11 de septiembre de 2021, p. 2 Ni degenere sexual ni el infierno, mucho menos sangre y muerte o la más infame explotación de los vicios de una juventud enferma y engañada . Hace 50 años, en Avándaro, durante el concierto Rock y Ruedas que escandalizó al gobierno de Luis Echeverría y a la prensa amarillista de la época, se vivieron un par de días tranquilos, fantásticos , de música y hermandad entre chavos de una generación que sólo aspiraba, literalmente, al amor y la paz. Así lo recuerda la fotógrafa Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942), quien acudió a ese paraje de Tenantongo, en el estado de México, aquellos 11 y 12 de septiembre de 1971, acompañada por su profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Jorge Fons y su compañero de clases Luis Carrión Beltrán. Llegué sin saber qué era Avándaro ni nada de nada de rock, pero me pareció maravilloso encontrar una multitud de jóvenes que venían caminando desde lejos, uno que otro encuerado, fumando mota. Estaba bien, es decir, no me pareció nada escandaloso ni peligroso; al contrario, era fantástico que se reunieran a escuchar canciones de rock , dice la autora en entrevista con La Jornada. Para rememorar esos días, Trilce Ediciones, en colaboración con Hipnosis, presenta una nueva edición del libro Yo estuve en Avándaro (que ya habían publicado en 2016), ahora en formato grande y con material inédito, que incluye una selección de las imágenes que captó Iturbide y los textos de Federico Rubli, Justino Compeán y Luis de Llano. Por suerte, llevaba varios rollos, como 15 o 20; algunos a color, algo muy raro porque generalmente uso blanco y negro y porque no sabía a lo que iba , continúa la fotógrafa, quien explica que Luis Carrión tenía la encomienda de filmar la carrera de automóviles que finalmente se suspendió debido a la multitud que llegó, “y Fons iba a grabar al grupo La Revolución de Emiliano Zapata para la película La verdadera vocación de Magdalena, de Jaime Humberto Hermosillo, también por encargo de éste. “No hubo nada del escándalo que dijeron después los periódicos. Como fotógrafa, tuve una experiencia súper interesante. Fue fantástico conocer otra realidad de México. Tenía 26 años y eran mis primeros trabajos, porque después dejé el cine para estudiar fotografía con Manuel Álvarez Bravo. Fui de su asistente porque me dijo: ‘Graciela, el cinito es para jugar; hagamos fotografía’, aunque él quería hacer cine. “Mi estancia en Avándaro fue muy agradable. El otro día Fons me dijo que teníamos una buena casa de campaña; entonces, parece ser que la pasé muy bien, no lo recuerdo. Pero lo que no olvido es que les dije ‘no me voy de aquí hasta que se termine el concierto’, porque quería ver al final el desastre, cómo quedaba el campo, pues llegó tanta gente que los dejaron entrar sin pagar. Se desataron los problemas con todos “Después me enteré de que hubo problemas políticos, con Carlos Hank González, entonces gobernador del estado de México, con los que dejaron hacer el encuentro y con los que no dejaron, sobre todo con los periódicos, que se les fueron encima, no sé si por mochos, porque había un trasfondo político o porque nunca había se había dado un festival así, excepto en Woodstock (en 1969, en Estados Unidos).