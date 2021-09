El paciente Edson Arantes do Nascimento se recupera de manera satisfactoria, está consciente, conversando activamente y manteniendo signos vitales dentro de la normalidad , indicó el Hospital Israelita Albert Einstein en un comunicado.

Sao Paulo. El legendario ex futbolista Pelé, de 80 años, sigue internado en una unidad de cuidados intensivos en esta ciudad, donde se recupera de manera satisfactoria de una operación para retirarle un tumor sospechoso en el colon, informó ayer el centro médico que lo atiende.

Mis amigos, cada día que pasa me siento un poco mejor. Estoy ansioso por volver a jugar, pero aún me voy a recuperar por algunos días más , escribió el ex jugador en Instagram.

Pelé afirmó que mientras está internado aprovecha para hablar con su familia y descansar. Gracias nuevamente por todos los mensajes de cariño. ¡En breve estaremos juntos de nuevo! , agregó el brasileño.

Considerado por la FIFA el mejor futbolista del siglo XX, distinción que comparte con el fallecido Diego Armando Maradona, Pelé fue internado el 31 de agosto para realizarse exámenes de rutina.

Edson Arantes do Nascimento, quien el 23 de octubre cumplirá 81 años, ha ingresado varias veces al hospital en años recientes para tratar problemas de salud. La anterior en 2019, cuando fue ingresado para retirarle un cálculo renal.