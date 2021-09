El arco y el balón siempre estuvieron cerca de Vanessa debido a que su padre Óscar Córdoba fue un guardameta profesional en Colombia. No obstante, tardó hasta los 16 años en aceptar su gusto por el futbol y para acelerar el proceso de formación jugó en el balompié universitario estadunidense.

Siempre soñé ser una atleta profesional, sin embargo me negaba al futbol. En Estados Unidos aprendí a ser profesional. Aunque estaba en la escuela debía cumplir con resultados y horarios estrictos como futbolista y estudiante. Ojalá en el resto de América Latina retomemos esa cultura , dijo.

Más tarde, pasó al club Albacete de España, una de las ligas más reconocidas del mundo, donde se encontró con una inesperada realidad sobre las condiciones laborales de las jugadoras.

Incluso en las mejores Ligas no se tienen como se cree. Eso me pasó en España y me cuestioné el estilo de vida que quería, si deseaba tener una familia no sería bajo las circunstancias en las que estaba .