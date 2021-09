Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 11 de septiembre de 2021, p. 9

Miguel Piojo Herrera, técnico de Tigres, manifestó su inconformidad ante la escasez de entrenadores mexicanos en la Liga Mx, y consideró que los dueños de los clubes suelen ser más severos con sus compatriotas que con los estrategas foráneos, a quienes les permiten tener un mayor margen de error en sus proyectos.

Tras la reciente salida de Héctor Pity Altamirano del Querétaro, sólo cuatro timoneles nacionales dirigen actualmente en la Primera División del certamen tricolor: Víctor Manuel Vucetich (Chivas), Javier Vasco Aguirre (Monterrey), Guillermo Vázquez (Necaxa) y Miguel Herrera (Tigres). Mientras los 14 clubes restantes apostaron en el presente torneo Apertura 2021 por entrenadores extranjeros. Es decir, ni siquiera la tercera parte de los equipos de la Liga son comandados por mexicanos.

Siento que sí son más severos con los técnicos tricolores, tres, cuatro partidos no ganan y viene la guillotina, los cortan. En cambio, hay equipos que pierden y pierden y las directivas les siguen dando el espaldarazo a los entrenadores, que es algo bueno, no quiero decir que sea malo, pero me gustaría que fuera para todos, no nada más para los extranjeros, que también respaldaran a los nacionales , declaró el Piojo ayer en conferencia de prensa.

Habría que preguntarle a los directivos (por qué no emplean a estrategas nacionales). Calidad y capacidad hay, tampoco es que los técnicos mexicanos sean tan caros. Estoy muy en contra de esa situación, pero no soy yo el que contrata , agregó.

Opinó que para ocupar el banquillo de algún equipo de la Liga Mx a los técnicos mexicanos les falta “dar resultados. No hay vuelta de hoja, hay que darle confianza a las directivas que apuestan por tu proyecto, por tu cuerpo técnico, que vean el trabajo en la cancha y que las cosas van a salir bien.