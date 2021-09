▲ Adelantó que continuará con la promoción de Tongolele no sabía bailar, su obra más reciente, la cual fue retenida en Managua; es la primera vez que un libro mío es prohibido en mi país . Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 11 de septiembre de 2021, p. 8

El premio Cervantes de Literatura 2018, Sergio Ramírez, considera risibles todos los cargos de la orden de detención que el gobierno de Daniel Ortega emitió en su contra. En entrevista publicada este viernes con la televisora británica BBC, el escritor narra las consecuencias personales del desarraigo; anuncia que no volverá a Nicaragua y piensa en su familia y en su biblioteca pisoteada por botas militares.

El narrador sostiene que en su país se cerraron todas las puertas de la democracia y la represión es cada vez mayor; las elecciones de noviembre no son tales, no habrá elecciones, y la gran responsabilidad del mundo, de los gobiernos, es si van a reconocer o no a Daniel Ortega como presidente electo de Nicaragua .

Lo cual, agrega, sería una atrocidad , pues es una dictadura que se está valiendo de todos los medios posibles, ilegítimos y abusivos para perpetuarse en el poder .

Prevé que la solución debe ser política, pues una guerra civil no va a darse, ni yo deseo que se vuelva a dar un nuevo derramamiento de sangre que resulte otra vez en un caudillo triunfante .