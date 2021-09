P

or diversas razones, las fuerzas armadas de México tienen una condición singular en el mundo y tal vez única en América Latina: desde la Segunda Guerra Mundial, el país no ha enfrentado una amenaza bélica relevante y cada vez es menos probable que la enfrente: carece de ambiciones expansionistas y no tiene conflictos por reivindicaciones territoriales ni rivalidades geoestratégicas con una nación vecina. Las asimetrías con los tres países fronterizos (Estados Unidos, Guatemala y Belice) son tan abismales en un sentido o en otro que puede darse por descartada una guerra convencional con cualquiera de ellos; los procesos de integración económica con el norte hacen impensable para ambas partes un conflicto bélico, y si éste surgiera simplemente no podríamos hacer frente a una agresión bélica estadunidense anteponiéndole un aparato militar convencional; no hay en el horizonte a largo plazo razones para un estallido de hostilidades en nuestra frontera sureste. En tales condiciones, el único factor externo capaz de amenazar la integridad territorial del país es la delincuencia internacional, y tanto el Ejército como la Marina y la Fuerza Aérea de México tienen sobrada capacidad para hacerle frente. Otro tanto puede decirse de la seguridad interior, que es la salvaguarda de las instalaciones estratégicas y también, desde luego, del auxilio a la población en casos de desastre, como el que se ha visto en días recientes en el marco de las inundaciones en Hidalgo.

A esa peculiaridad debe agregarse otra, no menos importante: la subordinación histórica y sin excepciones de los militares al poder civil. A diferencia de lo ocurrido en otras naciones del subcontinente, en México no han ocurrido golpes de Estado desde que el ejército porfirista (Ejército federal) fue definitivamente derrotado tras el cuartelazo de Victoriano Huerta y remplazado por el actual (Ejército Mexicano), que tiene su origen en las tropas constitucionalistas, a las que se agregaron elementos del villismo y hasta del zapatismo. Es, pues, un instituto castrense surgido del pueblo en armas que se ha supeditado en todo momento a las órdenes de su comandante en jefe: el Presidente de la República.