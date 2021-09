Reproduzco aquí algunas frases de Luisa María Leal en el apartado titulado Aborto, otra forma de discriminación de la mujer : “El hecho de que la sociedad humana se haya proyectado a lo largo de la historia bajo patrones masculinos que tradicionalmente le han negado a la mujer un puesto decoroso dentro del conjunto social, y sobre todo, el hecho de que ésta, tomando conciencia de su real condición social –en su ‘bíblica inferioridad’ y su carácter de ‘producto derivado’– se haya decidido a luchar por su derechos, la han colocado en una situación de privilegio para aportar soluciones a los grandes problemas de nuestro tiempo. No es novedoso afirmar que vivimos en una sociedad hecha por y para los hombres, en la cual el machismo y la ignorancia contribuyen a sostener el modelo de represión. Las leyes sobre el aborto son la más evidente muestra de falta de respeto al derecho fundamental de la mujer para decidir sobre su vida y su cuerpo y contienen el anacrónico concepto que le hace aparecer como simple productora de hijos aun cuando no los quiera”.

No está de más saber que el primer antecedente gubernamental del Instituto Nacional de las Mujeres partió de trabajos realizado desde entonces en el Conapo.

En la actualidad se tienen dos hijos por mujer (en los 70 se tenían seis), sólo nueve de cada mil mujeres reconocen haber recurrido al aborto, pero más de un tercio decide continuar un embarazo no esperado antes que interrumpirlo: de los casi 2 millones anuales de nacimientos, 18.4 no fueron planeados y 20 por ciento no fueron deseados, lo que hace un total de 38.4 por ciento de nacimientos no esperados (estimaciones del Conapo con base en la Enadid, 2018).

Desde el Conapo nos congratulamos por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan, un derecho reproductivo determinante de la libertad y de la movilidad social de las mujeres, lucha del movimiento feminista y de nuestra primera secretaria general; se trata de un eje crucial de la agenda actual.

La tardanza en el reconocimiento del derecho a una maternidad deseada tendría que atribuirse por principio a la posición del Partido Acción Nacional (PAN), en cuyos principios señala textualmente que la vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural ; además establecen que la familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales , temas de total coincidencia con el proyecto de los recientes visitantes de Vox, según señalan en su plataforma: Nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida .

Sistemáticamente, legisladoras y legisladores del PAN del Congreso Federal y de los congresos locales han impedido el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de México.

* Secretaria general del Conapo

