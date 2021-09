Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 10 de septiembre de 2021, p. 17

En sesión extraordinaria del 39 Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de manera unánime, estudiantes, profesores, directivos, decanos y trabajadores rechazaron la iniciativa aprobada el 3 de septiembre pasado por la 64 Legislatura del Congreso de Hidalgo, con la que se pretende crear una nueva ley orgánica –sin previa consulta a la comunidad–, y la cual los diputados locales acordaron enviar al Congreso de la Unión.

El director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, señaló que el Politécnico rechaza categóricamente cualquier punto de intromisión que atente contra el cumplimiento de sus objetivos históricos , mientras estudiantes y académicos calificaron la acción del Congreso hidalguense de agresión y traición al instituto.

Durante la sesión, que duró cerca de siete horas, pidieron que se esclarezca el origen de la citada propuesta, que fue presentada por los diputados locales Ricardo Baptista González y Noemí Zitle Rivas, de Morena, y con la cual se pretende derogar la Ley orgánica de 1981.