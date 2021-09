Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 10 de septiembre de 2021, p. 15

Padres de familia de escuelas públicas de la Ciudad de México denunciaron que, pese a que en los planteles no asiste más de 20 por ciento de la matrícula de cada turno, no nos están dando clases en línea, como fue el compromiso, tampoco dan indicaciones de lo que deben entregar los niños y, cuando hacen algún ejercicio, no lo reciben en la escuela .

En la primaria Librado Rivera, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, Martha, abuela de un alumno de tercer grado, destacó que no se cumplió el compromiso de dar atención híbrida, y sólo se dejó en el abandono a la mayoría de los alumnos . Vamos para la segunda semana de clases de este año escolar, dijo, y la pregunta que nos hacemos como padres y abuelos es qué pasará con los alumnos que no vayan a clases presenciales, ¿los dejarán en el abandono, sin recibir sus tareas, ni decir si quiera qué lecciones deben resolver?

Afirmó que en el turno vespertino se presentan aún menos alumnos que en el turno de la mañana, que siguen siendo muy pocos, porque son escuelas con muchos niños. En la clase de mi nieto, sólo van cinco de 20 alumnos, ni la mitad .