“El primero en aceptar fue Carlos Slim, le planteó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y vino aquí a decirnos: ‘yo me hago cargo, yo me hago responsable’; la segunda empresa que aceptó fue ICA, y lo mismo la firma de los trenes”, dijo.

Ahora, con la tragedia del Metro en Tláhuac, señaló, las empresas se harán cargo de los daños, de “reconstruir toda la línea, no sólo donde hubo el accidente o el tramo en que se construyó mal y se cayeron esas trabes, no. Todo.

Empero, no hay movimiento de protesta; hubo uno, Frena, pero no prosperó . Por otro lado, la confrontación se resuelve en las urnas y la oposición actúa de manera responsable. No pasa de cuestionamientos, a veces de insultos, pero no pasa a mayores .

Incluso mencionó avances en el Consejo de la Judicatura Federal para limpiar al Poder Judicial, a partir de la denuncia de lo que antes era ese castillo de la pureza.

Ayuda de fuerzas armadas

Antes, el Presidente ensalzó el trabajo de las fuerzas armadas. En el Ejército y en la Marina encontramos como un tesoro para el desarrollo de México y apoyo a la población, sostuvo.

En la conferencia de prensa mostró fotografías divulgadas en redes sociales en las que aparecen soldados y marinos –literalmente con el agua al cuello – rescatando a damnificados por las lluvias. ¿A eso le llaman militarizar? No, es aprovechar esto .

A veces les digo a los empresarios si sabían que la Secretaría de la Defensa tenía un grupo de ingenieros con capacidad constructiva como ninguna empresa , mencionó.