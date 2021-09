Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Viernes 10 de septiembre de 2021, p. 4

El problema de la gran cuenca del valle de México –que abarca la Ciudad de México, estado de México Hidalgo y Tlaxcala– tiene que ver con la deforestación brutal que favorece los escurrimientos a las zonas urbanas, el surgimiento de asentamientos irregulares en los márgenes de los ríos y la debilidad que viene desde hace 25 años en la estructura de la Comisión Nacional del Agua para la atención de presas y cuencas, sostuvo el consultor Félix Hérnandez Gamundi.

Consideró que sin una política de operación adecuada de las presas ocurre lo descrito no sólo a las que están en el trayecto de la Ciudad de México hacia Tula, sino también las que tienen aportaciones de este río, como la presa Danxhó, ubicada en Jilotepec, estado de México.