a Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en una decisión memorable votada por unanimidad del pleno. Ahora en todo el país no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal , dijo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Una decisión polémica que enfrentará resistencias en algunas entidades, pero es inapelable. Éste fue el tema del sondeo de la semana. Los resultados que aparecen en la gráfica muestran el conteo de las primeras 24 horas, pero siguen fluyendo los votos y las opiniones.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Habían participado mil 3 personas en las primeras horas, pero no se ha cerrado. En Twitter, 270; en El Foro México, 433, y en Facebook, 300. Utilizamos la tecnología de SurveyMonkey para su realización.

Twitter

No es un derecho a abortar. Es un reconocimiento de la libertad para decidir, sin por ello renunciar al valor de la vida.

@Yacatzo1 /Arandas

El no penalizar a las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo era una deuda pendiente. Bien por la SCJN.

@RocíoAmbriz /Edomex

Ya era hora de proteger sanitariamente a todas las mujeres que deciden hacerlo, sin sufrir hipocresía y riesgos para su salud. Apoyo totalmente tal decisión.

@anahue /Puebla

Es el primer paso para reivindicar a nuestras compañeras de vida y su papel en nuestra sociedad.

@jlescorza /CDMX

Si el aborto se hubiese legalizado antes, mi prima no hubiera muerto en una clínica clandestina.

@Marielen_270547 /Edomex

No estoy a favor de abortar. Pero no es justo pagar con cárcel algo que puede ser espontáneo o por enfermedad. No es a propósito. Cada caso es especial y no debe ser un delito.

@Nor_San /CDMX

Es un avance hacia la tolerancia y al respeto individual.

@Luzmita /Cuernavaca

Es necesario que tantas niñas y jovencitas dejen de morir por acudir con cualquier persona a lugares insalubres. Así como evitar traer criaturas que luego dejan abandonadas, a merced de personas que quizá, sólo quizá, las cuiden, y si no es así, que las utilicen, abusen de ellas. Por salud… era necesario.