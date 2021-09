Fabiola Martínez y Laura Poy

Viernes 10 de septiembre de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza de que en 2022 se alcance un crecimiento de 5 por ciento, nivel superior a la proyección de 4.1 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras y no aumentar la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto”, dijo a la prensa sobre el paquete económico entregado el miércoles al Congreso.

López Obrador calificó como equilibrado el texto base de los criterios económicos de política económica para el año próximo, suficiente para continuar las megaobras iniciadas en esta administración y para sustentar los programas sociales así como la estrategia sanitaria.

Acerca de este último punto informó que hasta el momento se han erogado 35 mil millones de pesos para la compra de vacunas, se han cubierto los anticipos para los biológicos y medicamentos, al tiempo que se evitan despidos en el sector público.