▲ El delantero Rogelio Funes Mori, argentino naturalizado mexicano, respondió a los señalamientos luego de ser titular con el Tricolor en la eliminatoria al Mundial y no haber anotado. Siempre voy a ser criticado y lo entiendo. Desde el primer momento que quise estar en la selección sabía de esto. No me quita el sueño de continuar con México. Seguiré adelante, creciendo y mejorando como jugador , dijo en su regreso a Monterrey para incorporarse a Rayados. Foto Ap