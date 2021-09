Este celo de la CNDH y la SCJN por la observancia de los preceptos convencionales relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta es de reconocer, pero la interpretación que de ellos hacen deja mucho qué desear. Además, en el caso de la Ley Orgánica de la UACO sí fallaron. Como explica el antropólogo Benjamín Maldonado, quien ha trabajado por años en esto. El antecedente de la UACO son los Centros Comunales Universitarios que se crearon para dar cobijo a proyectos educativos alternativos, que estaban fuera del modelo educativo estatal. Ninguno se creó sin la participación de las autoridades comunales y de las asambleas comunales. Dicho de otra manera, la UACO, en sentido estricto, no es una institución educativa estatal, sino comunal, de los pueblos y comunidades indígenas que participaron en su creación, y si se recurrió a su reconocimiento legal fue para dar validez a los estudios. No necesitaba consulta porque fue creada por los pueblos. A menos que alguien piense que éstos crearon algo con lo que no están de acuerdo.

Este celo por el respeto irrestricto de la ley contrasta con aquellos amparos presentados por pueblos y comunidades indígenas contra actos administrativos que no les fueron consultados y que violan sus derechos fundamentales al territorio y su propio desarrollo, entre otros. Es el caso de las concesiones para la extracción de minerales; la siembra de soya transgénica; la instalación de parques eólicos o la construcción de presas hidroeléctricas, acueductos y gasoductos, donde las resoluciones, cuando se ha dado la razón a los quejosos, han sido por debajo de los estándares internacionales o simplemente se han buscado argumentos para negar el derecho. Ahí la CNDH ha brillado por su ausencia. Ojalá esta resolución de la SCJN que anula la Ley Orgánica de la UACO, más allá de su cumplimiento formal, genere un debate sobre el uso del derecho de la consulta, para que no se convierta en carga para los pueblos.