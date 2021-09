Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 9 de septiembre de 2021, p. 15

El secretario de Gobernación Adán Augusto López se encargará de los asuntos políticos del gobierno, porque yo necesitaba en esta nueva etapa, un apoyo en todo lo relacionado con cuestiones políticas, dije políticas, no politiqueras; eso me libera , destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional defendió a la titular de Educación Pública, vinculada por el INE en el recorte de un diezmo al salario de los trabajados de Texcoco –ciudad de la que fue alcaldesa–, es una mujer honesta, a la que ya ven como candidata a la gubernatura del Edomex.

Abundó en el terreno de la política, y ponderó sus conferencias matutinas, como la más efectiva herramienta de comunicación. El Presidente observó: Lo que sí puedo asegurar es que ningún partido puede tener futuro si no afianza sus principios y sus ideales, sería como un barco a la deriva, nunca va a llegar a buen puerto. No puede ser todo pragmatismo, tiene que haber ideales, tiene que haber principios.

De nuevo machacó en las sombras del escándalo que dejó la invitación de senadores del PAN al líder de la organización española VOX, Santiago Abascal, y a quien por tercer día reconoció que dio la cara y fue sincero, franco, ahora sí que es franquismo franco –bromeó socarrón–. Meses atrás procuró no mencionar a Lilly Téllez, quien llegó al Senado en 2018, con una candidatura de Morena, y ahora le reconoció haberse definido.

Y reprochó la inconsecuencia de los panistas que prohijaron a Abascal. “Es que así hay muchos, nada más que ensarapados, hasta los mismos que se deslindan así piensan, nada más que son de clóset, de puerta cerrada. No hay diferencia. Conceptualmente se piensa que Vox es ultraderecha, que es un partido extremista, profascismo, franquista, defensor de la monarquía. Bueno, pues todo eso es la derecha, no es que sean ultras, el único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipócritas, o sea, yo no veo distinción.