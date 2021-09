Ante el incremento del flujo migratorio, la esposa del presidente de Honduras, Ana García, visitó ayer Tapachula. Llegó con más de una decena de funcionarios y escoltas vestidos de verde militar, a bordo de tres camionetas custodiadas por dos patrullas municipales.

Al atestiguar la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a Esther, una hondureña que acudió al consulado de ese país, García le preguntó de dónde partió, pero no cuáles fueron las causas que la obligaron a abandonar su nación.

Después de recibir el antígeno, Esther cuenta en entrevista que se fue por amenazas y cosas de violencia que pasaban en el barrio , en el departamento de Colón. Viajó con su esposo y sus hijos, y ahora busca una estancia en México.

Se le inundan los ojos cuando relata que hace una semana fallecieron sus padres en Aguascalientes. Aunque pidió que le permitieran salir para ir al funeral, no obtuvo el permiso. No pude ir, no pude hacer nada, me dijeron que no me pueden ayudar, vine acá (al consulado de Honduras) y en migración, y me dijeron lo mismo .

Pandemia, desastres y también la corrupción

En ese instante Ana García ofrecía declaraciones a la prensa en las que vinculaba las causas del incremento de migración a la pandemia y los desastres naturales. También la corrupción , gritaba un hombre que de igual forma reclamó: me molesta que se haga política con esto . Fue retirado de la oficina mientras un funcionario del consulado le replicaba que hay informes de cientos de viviendas apoyadas tras las tormentas tropicales.

En el Parque Miguel Hidalgo los migrantes están convencidos de que pronto tendrán respuesta a sus peticiones de refugio, aunque en realidad la mayoría sólo desea seguir rumbo a Estados Unidos. No conocen cuánto tiempo estarán, pero calculan que serán meses los que seguirán varados en Tapachula.